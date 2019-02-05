В 2018 году более 13 тыс. человек привлечено к ответственности за нарушение законодательства о государственной границе

Минск, 5 февраля. В 2018 году сохранялась тенденция использования нелегальными мигрантами территории Беларуси на пути следования в страны Западной Европы, говорится в сообщении Госпогранкомитета об итогах работы ведомства в прошлом году.

За нарушение законодательства о государственной границе пограничники привлекли к ответственности более 13 тыс. человек. 545 иностранцев являлись незаконными мигрантами, из них 457 человек предприняли попытку нарушения государственной границы.

Органами погранслужбы пресечено 40 каналов нелегальной миграции, при этом задержано 57 их организаторов и пособников. Органы дознания в рамках противодействия незаконной транзитной миграции и связанным с ней противоправным деяниям возбудили 126 уголовных дел. Приобретенный опыт будет учтен при проведении в Беларуси общественно значимых мероприятий, в том числе II Европейских игр, подчеркивается в сообщении.

Государственный пограничный комитет Беларуси участвует в проекте по управлению нерегулярной миграцией, который реализуется совместно с Международной организацией по миграции и финансируется Евросоюзом. В рамках проекта, бюджет которого составляет 7 млн евро, планируется развить систему управления нерегулярной миграцией, совершенствовать белорусское законодательство в этой сфере, создать условия для размещения нерегулярных мигрантов на период ведения административного процесса, повысить профессиональный уровень сотрудников органов погранслужбы. На участке Полоцкого пограничного отряда будет построен центр содержания мигрантов и задержанных лиц, закуплена автомобильная и иная техника. Проект планируется реализовать в четырехлетний срок.