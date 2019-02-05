Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/05/991509/
Дата распечатки: 05.02.2019 19:30
 
05.02.2019 17:52 Политика, Общество

Посольство США призывает белорусские власти привлечь к ответственности виновных в акте вандализма в Куропатах

Минск, 5 февраля. Посольство США глубоко обеспокоено уничтожением 1 февраля мемориальной скамьи, установленной в Куропатах в дар белорусскому народу президентом Биллом Клинтоном 25 лет назад. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 5 февраля. 

"Мы призываем белорусские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности, — отмечается в заявлении. — Мы убеждены, что этот поступок вызывает отвращение у граждан и властей Беларуси. Вандалы могут уничтожить скамью, но не то, что она собой олицетворяет. Место раздумий для посетителей Куропат, скамья символизирует такие общие ценности, как решительное противостояние тирании и террору, а также надежду, что события, которые произошли здесь 80 лет назад, больше нигде и никогда не повторятся". 

В посольстве подчеркнули, что акт вандализма не повлияет на "поддержку со стороны США независимости и суверенитета Беларуси, а также ту конструктивную роль, которую Беларусь играет в регионе". 

1 февраля неизвестные снова разбили "скамью Клинтона" в Куропатах. 

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщила БелаПАН официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног. 

"Скамья Клинтона" — гранитная плита с памятной надписью "От народа США народу Беларуси во имя памяти" — была установлена в январе 1994 года во время визита в Беларусь президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона. 

Скамья неоднократно подвергалась атаке вандалов. В частности она была разбита летом 2001 года, отреставрирована и вновь установлена 15 января 2002-го послом США в Беларуси Майклом Козаком. Скульптор Алесь Шатерник, который занимался реставрацией знака, установил на месте раскола горизонтальной гранитной плиты металлический венок, символизирующий покаяние белорусов, которые не смогли уберечь памятник от осквернения. В ноябре 2005 года скамья была перевернута и втоптана в землю, а в ноябре 2012-го ее разрисовали краской и сделали надпись "АКМ" ("Авангард красной молодежи" — большевистская организация в странах бывшего СССР и зарубежья). 

Ни в одном из случаев вандалы не были установлены. 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 05 Февраль 2019, 19:30
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск