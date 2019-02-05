Активист Полиенко просит СК возбудить уголовное дело в отношении задержавших его сотрудников милиции

Минск, 5 февраля. Активист анархического движения Дмитрий Полиенко направил заявление в отдел Следственного комитета Заводского района Минска о возбуждении уголовного дела по фактам "жестокого и бесчеловечного обращения" со стороны сотрудников Заводского РУВД во время его трехсуточного задержания по уголовному делу, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

По словам активиста, когда к нему домой ворвалось примерно девять сотрудников милиции, один из них обещал справить ему на лицо естественную нужду, а другой — нецензурно оскорблял. "Во-вторых, во время транспортировки из дома до городского отдела милиции № 2 на спецавто Дмитрию приказали встать на колени и держать руки за спиной. В такой неудобной позе он простоял около часа. В-третьих, в первую ночь после задержания его отказались принимать в изолятор временного содержания, сославшись на отсутствие ингалятора (Полиенко — астматик). Поэтому задержанного вернули в Заводское РУВД, где он провел ночь в карцере, условия которого были значительно хуже. В ИВС его отвезли только утром, когда наконец нашелся ингалятор. В-четвертых, первый раз принять пищу он смог только вечером 22 января, то есть спустя почти двое суток с момента задержания. За все это время сотрудники милиции ни разу не предложили ему еду", — отмечают правозащитники.

Также во время проведенного в его отсутствие обыска в комнате был сломан диван, а на балконе повреждены стены. Неизвестно, куда после обыска пропали деньги Полиенко.

Активист полагает, что действия сотрудников Заводского РУВД "не что иное, как жестокое обращение, унижающее человеческое достоинство", и просит СК возбудить уголовное дело по фактам жестокого и бесчеловечного обращения и привлечь сотрудников УВД Заводского района к уголовной ответственности.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, активисты Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева были задержаны 21 января почти на трое суток по подозрению в совершении преступления по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) за нанесение граффити антимилицейского содержания. 23 января на пресс-конференции они сообщили о фактах жестокого обращения со стороны силовиков.

Полиенко был освобожден 24 октября прошлого года из бобруйской исправительной колонии № 2. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после велопробега "Критическая масса" в апреле 2016 года в Минске. В тот день более 30 человек собрались возле оперного театра, чтобы проехать по городу на велосипедах и заявить о правах велосипедистов на дороге. Милиция утверждала, что группа велосипедистов грубо нарушила правила дорожного движения, выехала на проезжую часть и не реагировала на требования ГАИ. Полиенко был единственным участником акции, который подвергся уголовному преследованию. 12 октября 2016 года суд признал его виновным в "насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов" — молодого человека обвинили в том, что он порвал куртку милиционеру. Незадолго до суда Полиенко предъявили дополнительное обвинение в "изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера" на основании ч. 2 ст. 343 УК. Активиста признали виновным по обеим статьям и приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. После этого он несколько раз привлекался к административной ответственности и 7 апреля 2017 года был лишен отсрочки.