План вовлечения неиспользуемых объектов госсобственности в хозяйственный оборот в 2018 году не выполнен почти на 40%

Минск, 5 февраля. Все неиспользуемые объекты государственной собственности необходимо эффективно вовлечь в хозяйственный оборот, заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров 5 февраля.

Как отметил руководитель правительства, слова которого приводит пресс-служба Совмина, работа по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества строится в соответствии с указом президента № 294 от 4 июля 2012 года "О порядке распоряжения государственным имуществом". Ежегодно по согласованию с президиумом Совмина утверждается перечень объектов для вовлечения их в экономический оборот.

"Главой государства неоднократно указывалось на необходимость эффективного задействования всех имущественных объектов, превращения их балансодержателем в высокодоходный актив или вовлечения в хозяйственный оборот иным образом, в том числе через продажу либо передачу иному собственнику для открытия нового бизнеса и создания новых рабочих мест. Это является основной целью органов госуправления в работе с имуществом и соответствует приоритетам и задачам, предусмотренным Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016—2020 годы", — заявил Румас.

На конец 2018 года не использовалось более 2,26 млн кв. м, находящихся в государственной собственности, или около 2% всего недвижимого государственного имущества. "Помимо недополученных доходов и потерь бюджета собственники этих помещений несут повышенные расходы на содержание таких объектов", — подчеркнул премьер-министр.

В 2018 году органами госуправления работа по вовлечению в оборот проводилась на 2.870 объектах. Проведено свыше 3 тыс. аукционов по реализации имущества, на торги выставлялось более 1,5 тыс. объектов с последующим понижением начальной цены. "Реально продано 658 объектов. При этом 440 объектов не заинтересовали покупателя даже начальной ценой в одну базовую величину", — отметил Румас.

По его словам, в рамках запланированных мероприятий по вовлечению в оборот лучше других сработали Минсвязи и Минобороны, серьезную работу провели Минэнерго и МЧС. Среди регионов лучшие результаты в Минске, Брестской и Гомельской областях. В Витебской области реализовано менее половины мероприятий.

"План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов в 2018 году выполнен на 62%. Это немного лучше, чем в 2017 году, там было 60%. Причин неполного выполнения плана много: начиная от низкого спроса на объекты, выставляемые на аукцион, заканчивая сложной процедурой подготовки объектов к продаже. Работа проделана большая, но общий результат, к сожалению, далек от желаемого", — заявил премьер-министр.

Он отметил большой спрос на объекты для малого и среднего бизнеса. "Для выстраивания нормальной работы есть все необходимые инструменты: есть право продавать объекты за одну базовую величину, передавать в безвозмездное пользование объекты. Однако не все применяют такие инструменты для решения главных задач: создания новых рабочих мест, формирования добавленной стоимости, роста доходов бюджета через рост экономики и налоговой базы", — сказал глава кабинета.