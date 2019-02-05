Скончались академики НАНБ Костюк и Лесникович

Минск, 5 февраля. Пресс-служба Национальной академии наук сообщила о смерти 5 февраля двух академиков — 78-летнего Михаила Костюка и 77-летнего Анатолия Лесниковича.

Доктор исторических наук, профессор Михаил Костюк родился в Новогрудском районе Гродненской области. В 1963 году с отличием окончил историко-филологический факультет Гродненского педагогического института. В 1966 году начал работать в Институте истории АН БССР. В 1989 году был избран членом-корреспондентом, в 1996-м — действительным членом (академиком) Национальной академии наук. В 1998 году получил диплом действительного академика Центральной европейской академии наук и искусства и Международной академии наук Евразии. В 1989 году избран на должность директора Института истории. По решению Международного научного совета Американского биографического института, а также Кембриджского университета Костюк признавался человеком года в 1999, 2002, 2005, 2006 и 2007 годах. В 2010 году награжден медалью Франциска Скорины. Создал собственную научную школу, лично подготовил четырех докторов и около 25 кандидатов исторических наук. Автор более 250 научных публикаций.

Анатолий Лесникович — ученый-химик, лауреат Государственной премии Беларуси в области науки и техники (2012), доктор химических наук, профессор. Родился в Слуцком районе Минской области. В 1965 году окончил Белгосуниверситет. В 1966—1978 годах работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры неорганической химии БГУ. В 1978—1990 годах — заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ. В 1990—1996 годах — проректор по научной работе БГУ. В 1996—2000 годах — первый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии, в 2000—2002 годах — председатель Госкомитета по науке и технологиям. С 2002-го по 2008 год работал заместителем председателя президиума НАНБ. В 2008—2017 годах заведовал кафедрой БГУ. Лесникович внес значительный вклад в изучение физико-химических процессов термического превращения и горения, кинетики химических неизотермических процессов, синтеза неорганических соединений и материаловедения, отмечается в некрологе. Предложенный им метод определения кинетических характеристик получил развитие в работах австрийских и французских ученых, а открытое и изученное им явление жидкопламенного горения получило международную известность. Лесникович обосновал химическую инженерию как науку о конструировании химическими методами систем из нано- и микроразмерных элементов и разработал ряд таких систем. Автор около 400 научных работ и более 60 изобретений. В 2006 году награжден медалью Франциска Скорины.