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Дата распечатки: 06.02.2019 03:07
 
06.02.2019 01:24 Спорт

Скончался известный хоккейный тренер Валерий Евдокимов

Минск, 6 февраля. Вечером 5 февраля скоропостижно скончался известный хоккейный тренер Валерий Евдокимов, сообщила пресс-служба федерации по этому виду спорта.

"В ряду воспитанников талантливого наставника — целая плеяда ярких звезд белорусского хоккея: Александр Шумидуб, Олег Микульчик, Олег Хмыль, Сергей Шитковский-младший, Андрей Скабелка, Андрей Расолько, Александр Рядинский и многие другие. Для семьи покойного эта утрата тем больнее, если учесть, что девять дней назад не стало супруги Валерия Владимировича", — отмечается в некрологе.

Кроме того, Евдокимов "открыл дорогу в большой хоккей" для заместителя председателя федерации, генерального директора минского "Динамо" Дмитрия Баскова.

Евдокимов не дожил 13 дней до своего 70-летия.

5 февраля Национальная академия наук Беларуси сообщила о смерти двух академиков — 78-летнего Михаила Костюка и 77-летнего Анатолия Лесниковича.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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