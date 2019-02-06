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Дата распечатки: 06.02.2019 12:16
 
06.02.2019 11:40 Общество

Министр образования: Работа по сокращению сроков обучения в вузах практически завершена

Минск, 6 февраля. Работа по сокращению сроков обучения в вузах в Беларуси фактически завершена, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко 6 февраля в Минске перед началом коллегии ведомства.

По его словам, переход на сокращенные сроки обучения не означает, что "просто обрезаны какие-то дисциплины и сокращено количество часов на их изучение".

"Мы полностью переформатировали программы и учебные планы, когда переходили на четырехлетние сроки обучения, — сказал министр. — Сегодня еще есть группы студентов, которые выпускаются по старым программам и срокам обучения. Нужно их выпустить, и постепенно подойдут те, кто занимается уже по новым срокам. Поэтому фактически эта работа завершена, и президенту об этом доложили на совещании в прошлую пятницу".

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

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