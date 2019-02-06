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Дата распечатки: 06.02.2019 12:17
 
06.02.2019 11:53 Общество, Экономика

Министр образования: Надо готовить специалистов под потребности каждого работодателя и систему экономики страны

Минск, 6 февраля. Пора прекращать разговоры о несоответствии образования выпускников вузов требованиям работодателей и начинать работать над этим сообща, заявил 6 февраля в Минске журналистам министр образования Игорь Карпенко перед началом коллегии ведомства.

По его словам, Минобразования рассматривает вопросы потребности в кадрах, их компетенциях и количестве "секторальном путем", проводя совместные коллегии.

"Мы уже в прошлом году активно проводили коллегии, например с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, с Министерством архитектуры и строительства. В ближайшее время проведем коллегию с Министерством энергетики, — отметил чиновник. — Поэтому пора прекратить частые разговоры работодателей о том, что подготовленные специалисты не соответствуют их потребностям и их нужно переучивать. Нужно включиться в совместную работу и во взаимодействии готовить специалистов под потребности каждого работодателя и систему экономики нашей страны".

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

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