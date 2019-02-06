В Украине задержан белорус, находившийся более пяти лет в международном розыске

Минск, 6 февраля. Правоохранителями Украины по оперативной информации МВД Беларуси задержан белорусский гражданин, находившийся более пяти лет в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы).

Задержанный подозревается в преступной деятельности, связанной с организацией поставок героина в Беларусь, в том числе "довольно экстравагантным способом — упакованным в луковицы".

В сентябре 2010 года сотрудники белорусского наркоконтроля задержали в пункте взимания дорожных пошлин "Редьки", расположенном на автодороге Брест — Минск — граница Российской Федерации автомобиль "Опель-Астра" с российским регистрационным знаком, в котором перевозили около 28 кг героина. При проведении осмотра автомобиля в боковых панелях заднего пассажирского сиденья милиционеры обнаружили 187 упаковок округлой формы, замаскированных под лук. Герметично спрессованная масса серого цвета, по заключению экспертов, оказалась героином.

"Этот наркотрафик белорусские правоохранители разрабатывали более полугода. В результате была вскрыта деятельность транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся поставками героина из Средней Азии. Изъятые наркотики предназначались для последующего транзита в Украину и страны Евросоюза, а также для распространения на территории нашей республики", — отмечается в сообщении.

По данным МВД, среди участников международного наркосиндиката были в том числе граждане Беларуси и Таджикистана.

"Задержанный в Украине Владимир Юрченко возглавлял одно из структурных подразделений данной транснациональной организованной преступной группы. Сейчас он находится в СИЗО Чернигова под экстрадиционным арестом", — говорится в сообщении.