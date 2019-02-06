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Дата распечатки: 06.02.2019 13:45
 
06.02.2019 13:17 Экономика, Финансы

Доллар США подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах БВФБ

Минск, 6 февраля. 6 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0040 рубля (0,16%) и составил 2,4599 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0025 рубля (0,12%) до 2,1604 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0010 рубля (0,03%) и составил 3,2908 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти снижается и сейчас составляет около 61,3 доллара за баррель Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,0995 рубля и составил 65,6686 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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