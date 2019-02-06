Human Constanta призывает власти Беларуси пересмотреть законодательство о правовом положении иностранцев

Минск, 6 февраля. Белорусская правозащитная организация Human Constanta призывает власти пересмотреть законодательство о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства. Об этом говорится в заявлении правозащитников, сделанном в связи с информацией о самоубийствах в декабре 2018 года и январе 2019-го двух иностранных граждан из-за угрозы высылки из Беларуси. Оба погибших были гражданами России.

"Мы призываем государственные органы более внимательно и обдуманно выносить решения о высылке, не гнаться за показателями и применять высылку как крайнюю меру, когда существует реальная угроза общественной безопасности. Также следует учитывать, есть ли у людей возможность проживать в других странах", — подчеркивается в заявлении.

Его авторы отмечают, что положение ст. 65 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", по которому иностранца могут выслать из страны в интересах общественного порядка, должно применяться только при условии существования реальной угрозы общественному порядку в связи с его пребыванием в Беларуси, когда другие ограничительные меры применить невозможно. Также высылка — это право государственных органов, а не обязанность, поэтому должен соблюдаться баланс интересов общества, с одной стороны, и прав отдельного человека и его семьи — с другой, считают правозащитники.

Они призывают более детально прописать основания для высылки и депортации. Важно также учитывать обстоятельства, которые могут быть приняты как смягчающие при принятии решений о высылке, а именно: срок проживания в Беларуси, наличие близких членов семьи — граждан Беларуси (с учетом права на семью и запрета намеренного разрыва семейных связей), защита прав детей и другие.

"Важно отметить, что люди, которых хотели выслать, большую часть своей жизни прожили в Беларуси, — говорится в заявлении. — Согласно прецедентам международного права, в результате продолжительного проживания и налаживания крепких семейных и культурных связей страна считается родной без привязки к гражданской принадлежности. В обоих случаях молодые мужчины прожили в Беларуси продолжительный срок".

По данным правозащитников, покончивший жизнь самоубийством Виталий Кузьменков прожил в Беларуси 14 лет, Сергей Борисов — 17. Кузьменков был женат, воспитывал шестерых дочерей. Мужчины привлекались к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме того, Борисов был оштрафован за мелкое хищение.

"Сергей и Виталий действительно совершали административные правонарушения, но уже понесли наказания за них в виде административных взысканий. Вынесение в отношении их решения о высылке не со стороны суда, а административных органов является повторным привлечением к ответственности за те же правонарушения", — подчеркивается в заявлении Human Constanta.

Учреждение "Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа" (Human Constanta) — белорусская правозащитная организация, зарегистрированная в 2016 году. Специализируется на защите прав иностранных граждан и лиц без гражданства, продвижении антидискриминации и цифровых свобод.