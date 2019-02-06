Европейские олимпийские комитеты удовлетворены подготовкой Беларуси к Евроиграм

Минск, 6 февраля. Европейские олимпийские комитеты удовлетворены подготовкой Беларуси к проведению II Европейских игр. Об этом заявил 6 февраля в Риме президент ЕОК Янез Кочиянчич на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом — председателем оргкомитета по подготовке и проведению игр в Беларуси.

"Позволю себе сделать заявление от имени Европейских олимпийских комитетов — мы очень удовлетворены работой оргкомитета по подготовке игр в Беларуси. Я знаю, что вы очень преданы этому делу. ЕОК также высоко оценивает работу фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", — приводит слова Кочиянчича пресс-служба правительства.

В свою очередь Румас отметил, что Беларусь готовится образцово провести II Европейские игры. "Мы регулярно проводим заседания оргкомитета, чтобы подготовка к Европейским играм шла на высоком уровне, и мы провели образцово эти важные для нас соревнования", — подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что до старта игр остается 135 дней, и все необходимые организационные мероприятия находятся на его постоянном контроле. "Мне очень приятно слышать, что вы удовлетворены ходом подготовки к II Европейским играм", — сказал Румас.

Янез Кочиянчич предложил отдельно обсудить взаимодействие по двум вопросам. "Первый — это подготовка кадров. Мы приближаемся к проведению игр, на всех позициях должны быть очень компетентные и хорошо подготовленные люди. Второй вопрос — процесс принятия решений. На финальной стадии приближения к проведению игр оргкомитет и его оперативные штабы должны иметь максимальные полномочия, потому что вопросы должны решаться очень быстро", — обратил внимание он.

По итогам встречи с Сергеем Румасом президент ЕОК рассказал журналистам, что с премьер-министром обсуждались рабочие моменты, которые, как правило, возникают при организации масштабных мероприятий. Национальный оргкомитет и ЕОК будут координировать усилия, чтобы Европейские игры 2019 года прошли успешно.

II Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.