Петришенко: В привлечении иностранных студентов мы ориентированы в основном на среднеазиатские страны, ресурс которых не бесконечен

Минск, 6 февраля. Правительство считает меры по наращиванию экспорта образовательных услуг недостаточно эффективными. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 6 февраля на заседании итоговой коллегии Министерства образованиия.

"Как и прежде, мы ориентированы в основном на среднеазиатские страны, ресурс которых не бесконечен. По другим рынкам работа практически не ведется", — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

С другой стороны, продолжил Петришенко, иностранным студентам белорусские вузы предлагают, как правило, русскоязычные образовательные программы, что значительно ограничивает возможность белорусской системы высшего образования по диверсификации рынков. Вице-премьер поручил Минобразования сосредоточиться на поиске новых инструментов, которые позволят усилить конкурентные преимущества белорусских учебных учреждений. Кроме того, были даны поручения в части развития образовательного туризма.

Как отметил Петришенко, сегодня белорусскую молодежь привлекают на обучение в Польшу, Литву, Чехию, предлагая различные преференции, в том числе обучение на английском языке с использованием самых современных технологий. Вице-премьер призвал ректоров вузов не быть сторонними наблюдателями процесса и исправлять ситуацию. "Необходимо повышать конкурентоспособность и престижность профессиональной подготовки в учреждениях высшего образования страны, выработать принципиально новые подходы к организации образовательного процесса, предусмотреть расширение подготовки на иностранных языках, привлечение преподавателей ведущих зарубежных университетов, опытных руководителей и специалистов-практиков наиболее успешных отечественных структур и организаций", — сказал вице-премьер. Он назвал это основной задачей на ближайшую перспективу.