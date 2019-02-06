Обзор важнейших событий 6 февраля 2019 года

Минск, 6 февраля. Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным состоится 13 февраля в Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, руководители обсудят спорные вопросы двусторонних отношений, а также деятельность Союзного государства, в том числе российско-белорусской рабочей группы. Напомним, 31 января состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным. Во время разговора они обсудили "все вопросы общего характера в отношениях двух стран", сообщила пресс-служба белорусского президента. В том числе речь шла о придании "наибольшей эффективности" работе межправительственной группы по углублению интеграции в рамках Союзного государства, говорилось в сообщении. Главы двух государств договорились в ближайшее время провести встречу, на которой они планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Белорусский МИД считает беспочвенными и чересчур эмоциональными оценки Беларуси, которые содержатся в совместном докладе Департамента госбезопасности и второго следственного управления при Министерстве национальной обороны Литвы. "Этот документ не заслуживал бы особого внимания, если бы в нем не было столь много места уделено Беларуси, — прокомментировал 6 февраля заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк. — Беспочвенные, чересчур эмоциональные оценки, замена доказательств, основанных на фактах, звучными фразами оскорбительного толка, похоже, давно уже стали фирменным знаком отдельных литовских политиков". По словам Шупляка, в преддверии многочисленных выборных кампаний, запланированных в Литве на весну нынешнего года, вероятно, "кому-то выгодно — в угоду своим узкокорпоративным и узкопартийным интересам — вбивать клин в отношения между двумя странами и народами".

Россия не будет размещать ракеты на территории Беларуси в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил посол России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью Михаил Бабич 6 февраля во время рабочей поездки в Брест. Он отметил, что действуют совместные планы военного применения, обороны и безопасности Союзного государства Беларуси и России. "В этой части все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, безусловно, будут соблюдаться и выполняться", — подчеркнул дипломат. "Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что этого не требуется. Действующая конфигурация нашей военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию", — пояснил Бабич.

Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство — 2019" пройдет осенью на территории Беларуси, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник российской армии Анатолий Сидоров на брифинге в Москве, который прошел в формате видеоконференции. "Мы продолжим проведение мероприятий совместной подготовки на едином фоне условной военно-политической и стратегической обстановки в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство — 2019". В ходе учения в логической последовательности будет отработан весь комплекс мероприятий по предотвращению, сдерживанию военного конфликта и его разрешению. Совместное учение планируется провести на территории Беларуси, России и Таджикистана", — отметил он.

Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10 и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5% годовых 13 февраля 2019 года. Такие решения приняты правлением Национального банка. Ставка рефинансирования была снижена с 10,5 до 10% годовых 27 июня 2018 года, что стало минимумом данного показателя для страны за последние десять лет. "Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий", — пояснили в управлении информации Нацбанка.

Национальный банк обсуждает с правительством подготовку стратегии по повышению доверия к нацвалюте, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур, отвечая во время пресс-брифинга на вопросы БелаПАН. "Мы сейчас находимся в дискуссии с правительством по этому вопросу. На наш взгляд, в стране должна быть принята стратегия повышения доверия к национальной валюте", — подчеркнул Каллаур. Он обратил внимание, что сейчас нужно определить конкретные шаги и последовательность их реализации в рамках будущей стратегии. "Очевидно, что для решения этой задачи Национальный банк должен быть ответственным за финансовую стабильность в стране", — отметил Каллаур. По словам главы Нацбанка, для успешной реализации стратегии важно, чтобы она была поддержана правительством. "Очевидно, необходимо расширить сферу использования национальной валюты на внутреннем рынке", — сказал Каллаур.