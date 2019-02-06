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Дата распечатки: 06.02.2019 10:45
 
06.02.2019 10:08 Политика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Кравченко: Беларусь готова и далее вносить вклад в коллективные усилия ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом

Минск, 6 февраля. Беларусь готова и далее вносить вклад в коллективные усилия ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая на конференции по вопросам борьбы с антисемитизмом в регионе ОБСЕ, которая проходит 5—6 февраля в Братиславе.

Как сообщает пресс-служба МИД, в выступлении на пленарном заседании Кравченко проинформировал о предпринимаемых в Беларуси разноплановых усилиях в сфере сохранения исторической памяти о трагедии Холокоста, включая открытие в 2018 году второй очереди мемориального комплекса "Тростенец".

"Особый акцент был сделан на важности изучения уроков истории Второй мировой войны и просвещения, особенно молодежи, во избежание повторения подобных трагических событий в будущем", — отметила пресс-служба.

В мероприятии также приняли участие действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсл, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, официальные представители ряда государств — участников ОБСЕ, неправительственных организаций, национальных и религиозных общин.

В рамках визита Кравченко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком. Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также взаимодействия Беларуси с Европейским союзом.

Заместитель министра провел встречи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкером, заместителем министра иностранных дел Албании, которая будет председательствовать в ОБСЕ после Словакии, Артемисом Дралё, главами делегаций ряда государств — участников ОБСЕ.

В ходе встречи с директором Словацкой ассоциации внешней политики Александром Дулебой обсуждена ситуация в области региональной безопасности и перспективы взаимодействия между аналитическими центрами Беларуси и Словакии.

Андрей Середа, БелаПАН.

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