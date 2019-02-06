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Дата распечатки: 06.02.2019 16:53
 
06.02.2019 16:24 Политика, Экономика, Беларусь — Евросоюз

Мясникович встретится с президентом Польши

Минск, 6 февраля. Официальный визит в Польшу парламентской делегации Беларуси во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем состоится с 11 по 14 февраля, сообщает пресс-служба верхней палаты.

В Варшаве запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Состоятся также переговоры Мясниковича с главой сената (маршалом) Станиславом Карчевским и маршалом сейма Мареком Кухтиньским. Кроме того, пройдет встреча с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Запланировано посещение Польской академии наук.

"Во время переговоров на высоком и высшем уровнях будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня — торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в области образования, науки, культуры и других сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено роли парламентского измерения в укреплении белорусско-польских отношений. Запланировано подписание договора о социальном обеспечении", — уточнили в пресс-службе.

Мясникович также посетит Белосток, где встретится с представителями белорусского национального меньшинства, руководством Подляского воеводства, посетит медицинский университет.

Алексей Александров, БелаПАН.

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