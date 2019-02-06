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Дата распечатки: 06.02.2019 18:23
 
06.02.2019 17:35 Политика, Безопасность, Беларусь — Евросоюз

МИД Беларуси о докладе литовской разведки: Беспочвенные, чересчур эмоциональные оценки давно стали фирменным знаком отдельных политиков Литвы

Минск, 6 февраля. Белорусский МИД считает беспочвенными и чересчур эмоциональными оценки Беларуси, которые содержатся в совместном докладе Департамента госбезопасности и второго следственного управления при Министерстве национальной обороны Литвы. Документ "Оценка угроз национальной безопасности — 2019" был опубликован 5 февраля. 

"Этот документ не заслуживал бы особого внимания, если бы в нем не было столь много места уделено Беларуси, — прокомментировал 6 февраля заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк. — Беспочвенные, чересчур эмоциональные оценки, замена доказательств, основанных на фактах, звучными фразами оскорбительного толка, похоже, давно уже стали фирменным знаком отдельных литовских политиков". 

По словам Шупляка, в преддверии многочисленных выборных кампаний, запланированных в Литве на весну нынешнего года, вероятно, "кому-то выгодно — в угоду своим узкокорпоративным и узкопартийным интересам — вбивать клин в отношения между двумя странами и народами". 

"Политика Беларуси в отношении Литвы — доброжелательная и полностью самостоятельная — основывается на древней мудрости, гласящей: "Соседей нам дает Бог". Наши народы жили, живут и будут жить рядом, обогащая друг друга взаимовыгодным экономическим сотрудничеством, культурным взаимопроникновением, да и просто человеческими связями", — отметил Шупляк. 

Он подчеркнул, что литовским партнерам важно понять и усвоить абсолютный императив внешней политики Беларуси: угроза соседям никогда не будет исходить с территории Беларуси. "Призываем политиков в Литве умерить воинственный пыл и "взять на вооружение" более миролюбивый тон. Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти", — сказал Шупляк. 

Литовский доклад в большей степени посвящен оценке угроз безопасности Литвы, исходящих от России. Беларусь в документе рассматривается как фактически подчиненное РФ государство, которое во многом будет действовать в ее интересах. 

В отчете говорится, что Беларусь наиболее подвержена российскому влиянию среди всех стран, соседствующих с Литвой. "Минск не в состоянии проводить полностью независимую политику из-за финансовой зависимости от России, нерешенных двусторонних вопросов и отсутствия экономических реформ в государственном секторе", — отмечают авторы документа. 

Аналитики убеждены, что в случае конфликта с НАТО Россия использует территорию Беларуси в качестве "плацдарма для боевых действий против Запада". При этом Беларусь "все еще видит в НАТО основной источник внешней угрозы", поэтому "связывает свою военную безопасность с Россией". 

В ДГБ и Минобороны Литвы убеждены, что "постепенно углубляющаяся военная интеграция с Россией снижает способность Беларуси проводить независимую политику в области обороны и безопасности". 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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Среда, 06 Февраль 2019, 18:23
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