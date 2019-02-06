06.02.2019 12:14 Фото
Коллегия Генеральной прокуратуры
6 февраля в Минске проходит коллегия Генеральной прокуратуры Беларуси.
На снимках 1—2 — генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
6 февраля в Минске проходит коллегия Генеральной прокуратуры Беларуси.
На снимках 1—2 — генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
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