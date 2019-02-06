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Дата распечатки: 06.02.2019 13:47
 
06.02.2019 12:14 Фото

Коллегия Генеральной прокуратуры

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6 февраля в Минске проходит коллегия Генеральной прокуратуры Беларуси.

На снимках 1—2 — генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 06 Февраль 2019, 13:47
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