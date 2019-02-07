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Дата распечатки: 07.02.2019 11:01
 
07.02.2019 10:33 Экономика

Вице-премьер Ляшенко призвал предприятия "Беллесбумпрома" диверсифицировать экспорт

Минск, 7 февраля. Предприятия "Беллесбумпрома" должны активно осваивать рынки дальнего зарубежья, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 6 февраля в Минске во время заседания совета концерна.

Вице-премьер отметил, что основным рынком сбыта для предприятий концерна является Россия, и подчеркнул необходимость диверсификации экспорта. 

По его мнению, руководству концерна следует уделять особое внимание предприятиям, которые получают государственную поддержку. "Те, кто придет за господдержкой, должны иметь на руках глубокий анализ ситуации: почему нужна поддержка и как предприятие будет развиваться дальше", — цитирует Ляшенко пресс-служба правительства.

"Предприятия, которые пользуются господдержкой, в 2018 году выполнили ее условия. Все предприятия, для которых условия государственной поддержки сохраняются на 2019 год, планируют безоговорочно их выполнять. Это прописано в их бизнес-планах", — отметил председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров.

Ляшенко обратил внимание на вопросы подготовки кадров. "Специалисты должны быть практико-ориентированными, чтобы их сразу можно было подключать к реальному делу", — подчеркнул он. Кроме того, вице-премьер поручил руководству концерна активнее работать в направлении цифровизации отрасли.

Заместитель премьер-министра оценил хорошее выполнение концерном плановых показателей.

В "Беллесбумпром" входит около 50 организаций различных форм собственности, которые консолидировано являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране.

Марина Носова, БелаПАН.

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