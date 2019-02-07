Правительство и Нацбанк в январе выплатили по долгам 650 млн долларов

Минск, 7 февраля. За первый месяц 2019 года на фоне значительных выплат по государственному долгу золотовалютные резервы Беларуси сократились на 2%, свидетельствуют данные Национального банка.

"На 1 февраля 2019 года, по предварительным данным, резервы составили 7 млрд 17,7 млн долларов США в эквиваленте. За январь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 139,9 млн долларов США (на 2%)", — говорится в сообщении главного банка страны.

Как отмечает регулятор, снижение уровня резервов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 650 млн долларов США.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте", — сообщает Нацбанк.

Следует отметить, что денежные власти ставят задачу улучшить структуру золотовалютных резервов. "В свое время практически все золотовалютные резервы были заемными. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы золотовалютные резервы были нашими собственными, а не заемными ресурсами", — подчеркнул заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Андрей Категов, выступая на прошлой неделе на заседании Республиканского клуба директоров.

Он отметил, что на 2019 год регулятор не прогнозирует существенного изменения резервов и ожидает их стабилизации на уровне 7,1 млрд долларов.

В связи с этим Нацбанк сокращает свои долги. "За 2018 год Нацбанк на чистой основе уменьшил свои валютные обязательства на 1,1 млрд долларов", — сказал Категов.

Напомним, на 1 января золотовалютные резервы Беларуси составили 7 млрд 157,8 млн долларов и сократились на 2,2%, или на 157,7 млн долларов. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.