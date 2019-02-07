Международная конференция по проблемам военной безопасности пройдет в Военной академии Беларуси

Минск, 7 февраля. Международная военно-научная конференция "Проблемы обеспечения военной безопасности государства в современных условиях" пройдет 17—18 апреля в Военной академии Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На конференции планируется обсудить перспективы развития форм и способов специальных действий в современных конфликтах; перспективы систем разведки и радиоэлектронной борьбы, способы повышения боевых возможностей средств радиолокационной и оптиколокационной разведки; вопросы организации связи в боевых действиях; развитие систем ПВО и актуальные вопросы науки и техники в сфере развития и применения авиации.

Кроме того, участники форума рассмотрят актуальные проблемы и направления развития информационных технологий в военном деле, проблемы социогуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности, а также роль и значение внутренних войск в системе национальной безопасности государства.

Поучаствовать в конференции пригласили сотрудников структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба Вооруженных сил и штабов оперативных командований, Государственного военно-промышленного комитета, Научно-исследовательского института Вооруженных сил, а также представителей военных факультетов и кафедр вузов Беларуси, России и Казахстана.