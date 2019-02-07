Лаппо: Наращивание сил и средств проходит на всех направлениях госграницы

Минск, 7 февраля. Наращивание сил и средств Государственного пограничного комитета проходит на всех направлениях государственной границы, сообщил председатель комитета Анатолий Лаппо в опубликованном 7 февраля интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, укрепление границы планомерно продолжается, включая увеличение численности пограничников и количества инженерного оборудования. "В минувшем году мы выставили еще одно новое подразделение — погранпост "Наровля". Еще в двух, это заставы "Комарин" и "Асаревичи", увеличили численность. На заставах "Карповка" и "Дивин" провели серьезные качественные преобразования как по штатной численности, так и по техническому оснащению. Уже сформированы маневренные группы, которые начинаем комплектовать личным составом, вооружением и техникой", — отметил Лаппо.

По его словам, прилегающая к границе территория должна быть непроходимой для потенциального нарушителя. "В случае необходимости наши наряды в считанные минуты должны оказаться на нужном участке. Среди местного населения целенаправленно формируем нетерпимость к непрошеным гостям", — добавил глава Госпогранкомитета.

Граница, подчеркнул он, оснащается современными интеллектуальными комплексами. "Только в минувшем году такие комплексы охватили суммарно более 60 км границы. Отдельно выделю участок поста "Кемелишки" Сморгонской погрангруппы на направлении строительства БелАЭС. Это, можно сказать, первый в истории пограничный пост, на участке которого установлена стационарная сигнализационная система. Модернизируем и более ранние комплексы — на польском направлении", — уточнил Лаппо.

По его словам, в 2018 году построено около 90 км рубежей охраны. "Это пограничные дороги с контрольно‑следовыми полосами, — пояснил Лаппо. — 46 км заграждений для последующего их оборудования сигнализационными средствами. На участке вблизи БелАЭС в стадии приемки находится построенный через реку Вилия стометровый автомобильный мост. Этот участок оборудуется по плану, к концу года работы будут завершены".

Как сообщалось, Александр Лукашенко 4 февраля при утверждении решения на охрану госграницы в 2019 году поручил увеличить численность пограничников. "С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор", — заявил он.