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Дата распечатки: 07.02.2019 15:35
 
07.02.2019 15:04 Общество, Безопасность

Госпогранкомитет: Беларусь остается страной транзита наркотиков, преимущественно гашиша и кокаина

Минск, 7 февраля. Органы дознания Государственного пограничного комитета в 2018 году возбудили 25 уголовных дел о попытках перемещения наркотических средств через белорусскую границу, сообщил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в опубликованном 7 февраля интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

"В 2018 году вскрыто 4 канала поставки наркотиков, на приграничной территории изъято более 410 кг наркотических средств, — уточнил он. — Беларусь по‑прежнему остается в основном страной транзита наркотиков, преимущественно гашиша и кокаина".

Лаппо подчеркнул, что нелегальное производство гашиша растет, например, в государствах Северной Африки. "Это мы наглядно видим по действиям наркогруппировок. Латинская Америка "специализируется" на кокаине, который в государства ЕАЭС идет в том числе через Беларусь", — добавил глава Госпогранкомитета.

По его словам, пограничники продолжат принимать действенные меры против наркотрафика. "Но, уверен, эффективно ему противостоять невозможно без четкого регионального и межгосударственного взаимодействия", — отметил Лаппо.

Алексей Александров, БелаПАН.

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