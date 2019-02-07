В 2018 году по уголовным делам оправдано 0,2% граждан

Минск, 7 февраля. В 2018 году в производстве судов находилось 43.620 уголовных дел. По результатам судебных разбирательств осуждено 40.612 граждан, что на 2.523 человека, или 5,8%, меньше, чем в 2017 году (43.135). Информация об итогах деятельности судебной системы Беларуси в прошлом году опубликована 7 февраля на сайте Верховного суда.

Оправдательные приговоры вынесены в отношении 80 граждан (0,2%). Основными поводами для оправдания, как и в предыдущие годы, явились отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия в его совершении. При этом наиболее существен сегмент оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека — 32 (из них двое оправданы по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства — 13, собственности и порядка осуществления экономической деятельности — 10.

Структура судимости в целом по сравнению с 2017 годом не изменилась. Как и прежде, основную массу составляют осужденные за менее тяжкие (59,9%) и не представляющие большой общественной опасности (28,6%) преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил 11,4% в общем количестве лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры.

Наибольшее количество граждан осуждены за хищение имущества различными способами (15.111 лиц, или 37,2%) и уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов государства на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении (5.804, 14,3%).

При этом снизилось число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, до 2.452 человек, что составило 6,03% в общей структуре судимости. В 2017 году за преступления, связанные с наркотиками, было осуждено 2.942 человека.

За преступления против общественного порядка и общественной нравственности осуждено 3.014 граждан (7,4%), за уклонение от отбывания различных видов наказаний — 2.831 (7%).

В прошлом году 1.005 человек было осуждено за преступления коррупционной направленности. Это на 44,8% больше, чем в 2017 году (694).

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) осуждено 884 человека — на 14,4% меньше, чем в 2017 году (1.033).

В 2018 году 15.988 граждан совершили преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что составляет 39,4% общего числа осужденных (в 2017-м — 16.834, 39%).

16.812 человек совершили преступление при неснятой или непогашенной судимости за совершенное ранее преступление, что составляет 41,4% общего числа осужденных (в 2017 году — 17.323, 40,2%).

К общественным работам приговорено 4.745 человек, к штрафу — 5.339, исправительным работам — 1.956, ограничению свободы — 7.702, аресту — 7.507. Число приговоренных к лишению свободы в 2018 году снизилось на 2.399 (9.621).

Суд лишил права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 217 человек. Отсрочка исполнения наказания применена в отношении 1.869 человек, условное неприменение наказания — 1.265, меры воспитательного характера — 279. Освобождены в связи с амнистией девять человек.

К исключительной мере наказания в 2018 году приговорено два человека, к пожизненному заключению — один.

Вышестоящими судами отменены приговоры районных и городских судов в отношении 232 человек (в 2017 году — 240), что составляет 0,5% общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Изменены приговоры в отношении 1.566 граждан — 3,7% общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности (в 2017 году — 1.587).