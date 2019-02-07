В 2018 году в судах рассмотрено более 365 тысяч дел об административных правонарушениях

Минск, 7 февраля. В 2018 году в районных судах Беларуси рассмотрено 365.549 дел об административных правонарушениях (без учета дел об административных правонарушениях, рассмотренных экономическими судами). Информация об итогах деятельности судебной системы Беларуси за прошлый год опубликована 7 февраля на сайте Верховного суда.

Отмечается, что количество административных дел в сравнении с 2017 годом уменьшилось на 1,2%.

В структуре административных правонарушений основную массу составили:

— распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения (79.144);

— умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания (77.144);

— мелкое хулиганство (34.584);

— мелкое хищение (22.627).

Денежному штрафу подвергнуто 217.590 граждан, или 78,5% (в 2017 году — 235.122, или 79,6%), административному аресту — 51.590 граждан, или 18,6% (52.069, 17,6%).

Из общего количества рассмотренных дел почти по 53 тысячам (14,3%) суды приняли решение о прекращении производства. "Суды тщательным образом подходили к оценке соблюдения норм материального и процессуального права при подготовке дел об административных правонарушениях к рассмотрению, — говорится в сообщении Верховного суда. — Поэтому в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения судами прекращено 6.814 дел об административных правонарушениях, что свидетельствует о необоснованности начала ведения административного процесса, а также сохраняющемся невысоком уровне качества досудебного производства по таким делам".

Более чем 27 тыс. дел (7,5%) возвращались судами для исправления недостатков протоколов об административных правонарушениях, препятствующих их рассмотрению по существу. Почти по 6,5 тысяче дел (1,8%) судьи приняли решения об освобождении от административной ответственности (например в связи с малозначительностью деяния).