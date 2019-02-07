В 2018 году за совершение преступлений осуждено 993 несовершеннолетних

Минск, 7 февраля. В 2018 году за совершение различных преступлений осуждено 993 несовершеннолетних, что на 17,1% меньше, чем годом ранее. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховного суда.

Один несовершеннолетний осужден по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

За совершение преступлений против жизни и здоровья осуждено 26 несовершеннолетних, из них четыре — за убийство.

Восемь подростков осуждено за умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений (ст. 149 УК), восемь — за умышленное причинение тяжких телесных повреждений (ст. 147 УК), два — за оставление в опасности (ст. 159 УК).

По одному несовершеннолетнему осуждено в категории преступлений против жизни и здоровья за причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК), за умышленное причинение легких телесных повреждений (ст. 153 УК), истязание (ст. 154 УК) и заражение ВИЧ (ст. 157 УК).

За совершение преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы (статьи 166 и 167 УК) в 2018 году осуждено семь несовершеннолетних.

Одна несовершеннолетняя осуждена по ст. 174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов государства на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении).

За совершение преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности осуждено 595 несовершеннолетних, из них за кражу — 449, грабеж — 46, хищение путем использования компьютерной техники — 25.

Четыре несовершеннолетних осуждено за разбой (ст. 207 УК), шесть — за вымогательство (ст. 208 УК), 10 — за мошенничество (ст. 209 УК).

За угон транспортного средства (ст. 214 УК) осуждено 46 несовершеннолетних, за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 218 УК) — пять, за приобретение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 236 УК), — два.

За совершение преступлений против общественной безопасности и здоровья населения осуждено 66 несовершеннолетних. Из них 58 — за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (в 2017 году 105 подростков были осуждены по ст. 328 УК).

Двое несовершеннолетних были осуждены за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 328/1 УК) и один — за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 331 УК).

Двое несовершеннолетних осуждены за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 295 УК), один — за хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294 УК).

По одному несовершеннолетнему осуждено за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317 УК) и за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (ст. 317/1 УК).

За совершение преступлений против общественного порядка и общественной нравственности осужден 261 несовершеннолетний. Из них 232 — за хулиганство, девять — за осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341 УК), 17 — за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера (ст. 343 УК), три — за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (ст. 343/1 УК).

За совершение преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления осуждено 36 несовершеннолетних, из них 24 — за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК).

Двое подростков осуждены за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК).

Из 993 осужденных несовершеннолетних 113 назначено наказание в виде лишения свободы, к 212 применена отсрочка исполнения наказания, к 83 — условное неприменение наказания, к 279 — принудительные меры воспитательного характера. Трем подросткам назначено наказание в виде исправительных работ.

К иным мерам уголовной ответственности в 2018 году приговорено 303 несовершеннолетних.