Первый зампред Комитета госконтроля освобожден от должности в связи с окончанием контракта

Минск, 7 февраля. Иван Романович освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля в связи с истечением срока действия контракта. Соответствующий указ 7 февраля подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

По информации КГК, Романович родился в 1954 году в деревне Зады Логойского района Минской области. Окончил Белорусский государственный университет (1981) по специальности правоведение. Трудовой путь начал в 1969 году как рабочий-полиграфист. После службы в армии трудовая деятельность была связана с органами внутренних дел, где прослужил почти 30 лет, из них более 20 занимал руководящие должности. В 1982—1984 годах служил в Афганистане. Службу в органах внутренних дел закончил в должности заместителя начальника управления по борьбе с экономической преступностью криминальной милиции МВД.

С 2002 года, будучи сотрудником МВД, был прикомандирован к Государственному секретариату Совета безопасности в качестве главного специалиста отдела экономической безопасности, куда впоследствии перешел на основную работу (2004—2008). С мая 2008 года являлся начальником главного управления контроля по Минску Комитета госконтроля. 27 января 2015 года назначен первым заместителем председателя КГК.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отличную службу по охране общественного порядка", "За трудовые заслуги".