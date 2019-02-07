Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/07/991916/
Дата распечатки: 07.02.2019 20:10
 
07.02.2019 18:45 Экономика, Общество

Госорганы смогут покупать медицинские товары у трех предприятий без проведения процедур государственных закупок

Минск, 7 февраля. УП "Белмедтехника"‚ РУП "Белфармация", подчиненные Минздраву, и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", подчиненное Минтруда и соцзащиты, определены организаторами закупок медицинских изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и лечебного питания. Это предусмотрено указом № 40 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания", который 7 февраля подписал Александр Лукашенко.

"Предоставляется право заказчикам (из числа государственных органов и организаций) приобретать медицинские товары у данных организаторов без проведения процедур государственных закупок", — сообщает пресс-служба президента.

В 2018 году МВД сообщило о вскрытии махинаций при закупке медтехники за бюджетные средства.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 07 Февраль 2019, 20:10
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск