Госорганы смогут покупать медицинские товары у трех предприятий без проведения процедур государственных закупок

Минск, 7 февраля. УП "Белмедтехника"‚ РУП "Белфармация", подчиненные Минздраву, и РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр", подчиненное Минтруда и соцзащиты, определены организаторами закупок медицинских изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и лечебного питания. Это предусмотрено указом № 40 "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания", который 7 февраля подписал Александр Лукашенко.

"Предоставляется право заказчикам (из числа государственных органов и организаций) приобретать медицинские товары у данных организаторов без проведения процедур государственных закупок", — сообщает пресс-служба президента.

В 2018 году МВД сообщило о вскрытии махинаций при закупке медтехники за бюджетные средства.