Глава Нацбанка заявил о необходимости оградить население от избыточной закредитованности

Минск, 7 февраля. О необходимости оградить население от избыточной закредитованности заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур по итогам встречи с Александром Лукашенко 7 февраля.

"Финансовая стабильность — это не просто устойчивость на текущем моменте банковской системы, других финансовых посредников, финансовых рынков, платежной системы. Но это такое состояние вот всех этих компонентов, которое позволяет оставаться устойчивым, даже если будут какие-то внешние шоки. Международная практика знает целый ряд инструментов. Некоторые у нас уже задействованы. Ну, в данном случае как пример могу привести: это ограничение долговой нагрузки на физическое лицо, когда оно берет кредиты", — сказал Каллаур.

Еще один пример, продолжил он, — недавно появившийся инструмент — величина стандартного риска. "Он будет использован буквально с 1 марта; тоже призван ограничить рынки от избыточной волатильности и сверхрисковых бизнес-моделей банков, чтобы не порождать системные риски. Это направлено на то, чтобы все-таки оградить от избыточной закредитованности население", — заявил глава Нацбанка.

"Мы должны не порождать, а ограждать от системных рисков", — подчеркнул он.

В ходе доклада Лукашенко Каллаур заявил: "Действительно, обеспечена и ценовая, и финансовая стабильность как базовое условие для того, чтобы мы обеспечивали в стране экономический рост и повышение благосостояния наших людей".

В свою очередь официальный лидер положительно оценил деятельность регулятора: "Как бы нас кто-то там ни подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности".

(Использованы сюжеты телеканалов "Беларусь 1", ОНТ, СТВ.)