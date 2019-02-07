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Дата распечатки: 07.02.2019 21:46
 
07.02.2019 21:22 Финансы

Нацбанк выпустит обновленные банкноты и монеты

Минск, 7 февраля. В обращении появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты: 1, 2 копейки и 2 рубля, сообщил телеканал "Беларусь 1".

7 февраля состоялась встреча Александра Лукашенко и председателя правления Национального банка Павла Каллаура. Стороны обсудили состояние финансового рынка, роль Нацбанка в обеспечении его стабильности, а также мероприятия по случаю 25-летия белорусского рубля.

Нынешние банкноты и монеты были введены в обращение 1 июля 2016 года, однако отпечатаны и отчеканены они были еще в 2009 году.

БелаПАН.

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