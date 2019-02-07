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Дата распечатки: 07.02.2019 23:15
 
07.02.2019 22:50 Общество, Безопасность

Беларусь начинает производство стрелкового оружия

Минск, 7 февраля. Беларусь будет производить стрелковое оружие и и боеприпасы к нему, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась на Минском заводе колесных тягачей, где 7 февраля прошло заседание коллегии Государственного военно-промышленного комитета.

"Конечно же, одна из задач — это создание стрелкового производства, стрелкового оружия и стрелковых боеприпасов. Мы, в принципе, уже вышли на финишную прямую, и вот в этом году производство фактически уже запущено, и в этом году, я думаю, появятся не опытные образцы, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов", — сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

БелаПАН.

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