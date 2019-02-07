МИД Франции поблагодарил Павла Латушко за развитие белорусско-французского взаимодействия

Минск, 7 февраля. Между Беларусью и Францией сохраняется значительный потенциал для дальнейшего развития отношений, реализацию которого необходимо продолжить. Об этом говорилось 6 февраля в МИД Франции на встрече посла Беларуси во Франции Павла Латушко в связи с завершением дипмиссии с заместителем генерального секретаря МИД Франции Андрэ Параном.

В ходе встречи Паран поблагодарил Латушко за многолетнюю активную работу по развитию белорусско-французского взаимодействия, высоко оценил усилия двух сторон, направленные на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, сообщает посольство Беларуси во Франции.

Генеральный секретарь МИД особо отметил важность создания и успешного функционирования межправительственной торгово-экономической комиссии, состоявшийся в 2018 году визит в Беларусь государственного секретаря МИД Жана Батиста Лемуана, регулярность политического диалога, развитие института почетных консулов и взаимодействие в культурной сфере.

Латушко подчеркнул, что Франция является одной из ведущих стран ЕС и Беларусь придает большое значение развитию сотрудничества с французской стороной. Посол также отметил важность вышеупомянутых направлений взаимодействия, подчеркнул, что между двумя государствами сформирован достаточно широкий инструментарий сотрудничества: высокий уровень межмидовского и межпарламентского диалога, бизнес-форумы и экономические презентации, межрегиональное сотрудничество, взаимодействие в области культуры и иных гуманитарных сферах.

В завершении беседы Латушко высказал признательность руководству МИД Франции, Департаменту континентальной Европы МИД Франции, а также французскому посольству в Беларуси за конструктивное сотрудничество и взаимодействие в реализации проектов, направленных на укрепление белорусско-французских отношений.

15 января Александр Лукашенко назначил нового посла Беларуси во Франции — им стал Игорь Фисенко, до этого занимавший должность начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел. Фисенко также назначен по совместительству постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО. При назначении нового посла Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в расширении контактов с Францией.

Павел Латушко послом во Франции и постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО работал более шести лет.