Беларусь и Италия обсудили перспективы развития политического диалога и укрепления контактов на различных уровнях

Минск, 7 февраля. Очередной раунд белорусско-итальянский межмидовских консультаций состоялся 7 февраля в Риме, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, итальянскую — заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано.

Стороны рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития политического диалога между Беларусью и Италией, а также по линии Беларусь — ЕС, укрепления межправительственных и межпарламентских контактов, совершенствования договорно-правовой базы.

Подробно проанализированы динамика двустороннего экономического сотрудничества и реализация совместных инвестиционных проектов в различных отраслях. Затронут ряд актуальных вопросов гуманитарного и консульского взаимодействия, отмечается в сообщении.

Участники встречи также обсудили перспективные площадки для продвижения совместных инициатив в рамках международных и региональных организаций (ОБСЕ, ЦЕИ, органы системы ООН).