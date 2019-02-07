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Дата распечатки: 07.02.2019 15:35
 
07.02.2019 15:25 Политика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и Италия обсудили перспективы развития политического диалога и укрепления контактов на различных уровнях

Минск, 7 февраля. Очередной раунд белорусско-итальянский межмидовских консультаций состоялся 7 февраля в Риме, сообщает пресс-служба МИД Беларуси. 

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, итальянскую — заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано. 

Стороны рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития политического диалога между Беларусью и Италией, а также по линии Беларусь — ЕС, укрепления межправительственных и межпарламентских контактов, совершенствования договорно-правовой базы. 

Подробно проанализированы динамика двустороннего экономического сотрудничества и реализация совместных инвестиционных проектов в различных отраслях. Затронут ряд актуальных вопросов гуманитарного и консульского взаимодействия, отмечается в сообщении. 

Участники встречи также обсудили перспективные площадки для продвижения совместных инициатив в рамках международных и региональных организаций (ОБСЕ, ЦЕИ, органы системы ООН).

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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