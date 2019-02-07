07.02.2019 14:30 Фото
Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц
7 февраля Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц. Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 3,5, 12, 15 и 22 года.
7 февраля Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц. Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 3,5, 12, 15 и 22 года.
© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск