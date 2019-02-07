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Дата распечатки: 07.02.2019 15:35
 
07.02.2019 14:30 Фото

Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц

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7 февраля Витебский областной суд вынес приговоры банде насильников и убийц. Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 3,5, 12, 15 и 22 года.

Фото Сергея Серебро, БелаПАН.

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