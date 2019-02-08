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Дата распечатки: 08.02.2019 09:56
 
08.02.2019 09:43 Экономика, Финансы

Нацбанк наделен полномочиями по регулированию рейтинговой деятельности в Беларуси

Минск, 8 февраля. Национальный банк наделен полномочиями по государственному регулированию рейтинговой деятельности в Беларуси. Соответствующий указ (№ 42), которым внесены изменения и дополнении в ряд прежних указов, Александр Лукашенко подписал 7 февраля 2019 года.

Как поясняет пресс-служба Нацбанка, под рейтинговой деятельностью понимается деятельность по анализу (оценке) юридических лиц и эмитируемых (выдаваемых) ими финансовых инструментов. "Прежде всего речь идет об оценке уровня кредитоспособности, финансовой устойчивости получателя рейтинга, а также уровня кредитного риска и финансовой устойчивости его финансовых инструментов", — говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с новым указом, Национальный банк устанавливает порядок организации и осуществления рейтинговой деятельности, принимает нормативные правовые акты по ее регулированию.

Кроме того, Нацбанк совместно с Советом министров определяет порядок проведения аккредитации рейтинговых агентств, в том числе порядок их включения в реестр рейтинговых агентств (исключения из него), а также состав включаемых в реестр сведений.

В рамках реализации нового указа Национальный банк в течение 2019 года примет нормативные правовые акты, которыми будут установлены:

– требования к рейтинговому агентству для включения его в реестр рейтинговых агентств, а также к его единоличным и контрольным органам, участникам (учредителям, акционерам), членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа, рейтинговым аналитикам;

– требования к методологии рейтингового агентства, порядок представления в Национальный банк и согласования с ним данной методологии, а также вносимых в нее изменений;

– порядок раскрытия информации рейтинговым агентством, в том числе состав, форма и сроки ее представления;

– требования к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности рейтингового агентства;

– порядок и сроки составления и представления в Национальный банк отчетности и иной информации в сфере осуществления рейтинговой деятельности.

"Создание в Республике Беларусь правовых основ для осуществления рейтинговой деятельности соответствует мировой практике, — отметила пресс-служба Нацбанка. — Появление национальных рейтинговых агентств и формирование ими рейтингов позволит участникам рынка получать объективную информацию о состоянии организаций, получивших рейтинг, а также будет способствовать активизации инвестиционной деятельности в стране".

 

Андрей Середа, БелаПАН.

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