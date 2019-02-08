Вице-премьер Кухарев: Задача по приведению в надлежащее состояние 7 тыс. километров местных дорог будет выполнена в 2020 году

Минск, 8 февраля. Поставленная главой государства задача по приведению в надлежащее состояние 7 тыс. километров местных дорог будет выполнена в 2020 году, заявил вице-премьер Владимир Кухарев, который 7 февраля принял участие в заседании итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций.

"Мы можем с уверенностью сказать, что поставленная задача по приведению в порядок 7 тыс. километров местных автомобильных дорог в 2020 году будет выполнена", — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства. По его словам, все необходимые для этого программные документы разработаны. "Мы проработали вопросы финансирования, в каждом облисполкоме отработан план мероприятий, осуществляется контроль за их выполнением", — подчеркнул Кухарев.

Как проинформировал во время своего выступления на коллегии министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, с начала реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог отремонтировано и реконструировано чуть более 3,6 тыс. километров местных дорог, что составляет 51,6% от установленного задания в 7 тыс. километров.

Говоря в целом о дорожном хозяйстве республики, министр отметил, что в 2018 году наиболее значимыми объектами для отрасли и страны в целом были реконструкция автомобильной дороги М6 Минск — Гродно с привлечением кредита Всемирного банка (работы завершены на 35 км из 154 км) и начало работ по реконструкции автомобильной дороги Р80 Слобода — Паперня с участием Европейского банка реконструкции и развития. Завершить работы на этих объектах планируется до начала II Европейских игр.

"Завершена реконструкция путепровода на автомобильной дороге Р41 Слоним — Мосты — Скидель — граница Литовской Республики и проведена реконструкция участка автомобильной дороги Р23 Минск — Микашевичи (102,2 км — 110,7 км). Продолжалась работа по подготовке к реализации на основе государственно-частного партнерства проекта по реконструкции автомобильной дороги М10 (на участке 109 км — 195 км)", — сообщил Авраменко.

Кроме того, с участием Европейского инвестиционного банка проводилась подготовка к реализации проекта, который включает в себя реконструкцию автомобильной дороги М7/Е28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики (Каменный Лог). Начало работ по данному объекту запланировано на конец 2019 года. В числе проектов "на перспективу" министр назвал реконструкцию автодорог М3 Минск — Витебск (до Плещениц) и Р46 от Лепеля до Полоцка.