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Дата распечатки: 08.02.2019 14:31
 
08.02.2019 12:57 Общество, Экономика

Задержан гендиректор ОАО "Минский завод шестерен" 

Минск, 8 февраля. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали генерального директора ОАО "Минский завод шестерен".

Как сообщает пресс-служба МВД, руководитель был задержан 7 февраля в своем рабочем кабинете при получении взятки в 20 тысяч евро от представителя иностранной коммерческой структуры. 

"Незаконные действия должностного лица борцы с оргпреступностью выявили в ходе выполнения задач по противодействию коррупции при реализации государственных программ модернизации важнейших промышленных предприятий республики, — говорится в сообщении. — Незаконное вознаграждение полагалось за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование". 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2018 году указанный руководитель государственного предприятия неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. 

Следственным комитетом Беларуси в отношении гендиректора Минского завода шестерен возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение). 

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности задержанного и причастных лиц.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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