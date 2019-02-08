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Дата распечатки: 08.02.2019 14:31
 
08.02.2019 13:19 Экономика, Финансы

Доллар США незначительно подорожал, евро и российский рубль подешевели

Минск, 8 февраля. 8 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, увеличился — к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0052 рубля (0,21%) и составил 2,4549 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0001 рубля (0,005%) до 2,1664 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0018 рубля (0,05%) и составил 3,2817 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти снижается на фоне замедления роста мировой экономики и сейчас составляет около 61,5 доллара за баррель Brent.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,0429 рубля и составил 66,0628 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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