Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением в Минске тела двухмесячного младенца с удавкой на шее

Минск, 8 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Минске тела двухмесячного ребенка с признаками насильственной смерти.

По сообщению пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, 8 февраля в 11.20 в милицию поступило сообщение о том, что возле дома на проспекте Рокоссовского обнаружен труп ребенка с удавкой на шее. Младенцу на вид около двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба СК, дело возбуждено по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С участием сотрудников милиции и экспертов проводятся неотложные следственные действия.