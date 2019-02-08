Более 30% преподавателей БГУ будут получать дополнительную премию по рейтинговой системе оплаты труда

Минск, 8 февраля. В 2019 году 656 (более трети) преподавателей Белорусского государственного университета ежемесячно будут получать дополнительную премию по результатам рейтинговых оценок их деятельности за прошедший год.

Как сообщила пресс-служба вуза, в зависимости от индивидуальных показателей выплаты из внебюджетных средств университета составят от 56 до 319 рублей.

Электронная рейтинговая система разработана и внедрена в вузе в конце 2018 года для прозрачного материального стимулирования сотрудников. В этой системе результаты оцениваются по объективным критериям, отражающим учебно-методическую, научную, организационную и воспитательную работы. Эти критерии будут ежегодно корректироваться в зависимости от актуальных приоритетных задач развития БГУ, отметили в пресс-службе.

Техническая уникальность рейтинга заключается в полной автоматизации процессов определения рейтинговой оценки, расчета и назначения премий. Это позволяет минимизировать субъективный фактор при анализе показателей эффективности труда преподавателей. Все предоставляемые ими отчеты заполняются и верифицируются в электронном виде в личных кабинетах сотрудников.

Перед внедрением рейтинговой системы положение о ней в течение четырех месяцев обсуждалось в трудовых коллективах факультетов БГУ. В текущем году планируется полностью перевести в электронный формат индивидуальные планы преподавателей и все виды их отчетов.