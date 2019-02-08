Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Беларусью

Минск, 8 февраля. Владимир Путин 8 февраля посвятил часть оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России вопросам отношений с Беларусью.

"Состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на следующую среду, 13 февраля, рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным", — сообщает сайт российского президента.

Встреча двух глав государств, как сообщалось ранее, запланирована 13 февраля в Сочи.

31 января состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным. Стороны обсудили "все вопросы общего характера в отношениях двух стран", сообщила пресс-служба белорусского руководителя. В частности речь шла о придании "наибольшей эффективности" работе межправительственной группы по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Главы государств договорились в ближайшее время провести встречу, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Главная проблема в белорусско-российских отношениях сегодня — падение доходов белорусского бюджета из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на компенсацию. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.

В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. 25 декабря они договорились о создании рабочей группы "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран". Следующие переговоры состоялись 29 декабря и длились три с половиной часа. Официально их итоги обнародованы не были. Единственным известным итогом стало создание в правительствах двух рабочих групп, с каждой из сторон, по проблемным вопросам дальнейшей интеграции.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко 7 февраля заявил журналистам, что белорусско-российская группа по проблемным вопросам интеграции на следующей неделе должна представить программу действий. Дипломат выразил уверенность, что Лукашенко и Путин на предстоящей встрече решат спорные вопросы. "Сблизились в понимании, что что-то надо делать. И что надо делать, есть уже понимание такое. Я почему-то оптимист по жизни — так я думаю, почти на сто процентов убежден, что 13-го будет решение этих вопросов: и налогового маневра, что касается нефти, и вопросов газовых и так далее", — заявил посол.

По его словам, на встрече глав государств будут обсуждаться и другие актуальные темы. "Мясо-молочная тема, вопросы взаимной поставки техники, российской в Беларусь и белорусской в Россию. Это жизнь, которая ставит постоянно вопросы, которые будут решаться", — добавил Семашко.