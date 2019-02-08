Правозащитники просят спецдокладчика ООН отреагировать на факты жестокого обращения с фигурантами "дела граффитистов"

Минск, 8 февраля. Представители закрытого властями правозащитного центра "Весна" обратились к спецдокладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильсу Мельцеру с просьбой призвать белорусские власти провести расследование фактов жестокого обращения с фигурантами нового "дела граффитистов".

Правозащитники просят спецдокладчика, "используя возможности своего мандата, вступить в коммуникацию с белорусскими властями по факту жестокого и бесчеловечного обращения", которому подверглась одна из подозреваемых по уголовному делу Анастасия Гусева, сообщает сайт spring96.org.

Авторы акцентируют внимание на том, что белорусские власти практически не реагируют на сообщения о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания. "Так, в период с 2012 по 2015 годы из 614 жалоб на пытки и жестокое обращение, полученных Следственным комитетом и другими официальными органами, лишь 10 стали предметом уголовных расследований", — говорится в обращении.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко, активисты Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева были задержаны милицией в Минске 21 января почти на трое суток по подозрению в совершении преступления по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) за нанесение граффити антимилицейского содержания. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

23 января на пресс-конференции они заявили о фактах жестокого обращения со стороны силовиков. Гусева сообщила, что в изоляторе временного содержания ей своевременно не оказывали медицинскую помощь, отказывались провести в туалет, нарушили процедуру личного досмотра. 24 января активистка подала в прокуратуру Минска жалобу на действия милиционеров и следователей в связи с нарушением ее конституционных прав, 5 февраля с заявлением о привлечении задерживавших его милиционеров к уголовной ответственности в СК обратился Полиенко.