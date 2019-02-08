Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/08/992103/
Дата распечатки: 08.02.2019 17:35
 
08.02.2019 17:05 Общество

Лукашенко выразил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского

Минск, 8 февраля. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

"Ушел из жизни любимый многими поколениями талантливый актер. Врожденная интеллигентность, обаяние, профессионализм и уникальная манера игры позволили ему создать сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. Образы, воплощенные им в кино и на театральных подмостках, неизменно покоряли публику психологической достоверностью, глубиной и силой характера", — говорится в соболезновании.

Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле творчество Юрского хорошо знают и ценят. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", — отметил он.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в возрасте 83 лет после долгой болезни.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 08 Февраль 2019, 17:35
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск