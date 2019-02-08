Лукашенко выразил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского

Минск, 8 февраля. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

"Ушел из жизни любимый многими поколениями талантливый актер. Врожденная интеллигентность, обаяние, профессионализм и уникальная манера игры позволили ему создать сотни запоминающихся ролей, которые стали примером высокого искусства. Образы, воплощенные им в кино и на театральных подмостках, неизменно покоряли публику психологической достоверностью, глубиной и силой характера", — говорится в соболезновании.

Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле творчество Юрского хорошо знают и ценят. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах", — отметил он.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в возрасте 83 лет после долгой болезни.