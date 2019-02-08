Румас: Беларусь не удовлетворена работой по привлечению международных спонсоров на II Евроигры

Минск, 8 февраля. Беларусь не удовлетворена работой по привлечению крупных международных спонсоров на II Европейские игры в Минске, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам встречи с президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янезом Кочиянчичем в Риме.

Глава Европейских олимпийских комитетов выразил удовлетворение тем, как идет подготовка к II Европейским играм, сообщает пресс-служба правительства.

"Вместе с тем мы обсудили один чувствительный вопрос — привлечение международных спонсоров, — раскрыл подробности переговоров Сергей Румас. — По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены".

Поэтому на встрече обсуждались возможные выходы из сложившейся ситуации. "Договорились, что белорусская сторона возьмет больше на себя работы по привлечению спонсоров в таких премиальных секторах, как нефтепереработка, банковское дело, напитки", — отметил премьер-министр.

Что касается подготовки к соревнованиям на национальном уровне, то все госорганы, которые задействованы в этом процессе, уже выходят на финишную прямую по своим направлениям. Ключевые вопросы рассматриваются оргкомитетом.

II Европейские игры пройдут 21—30 июня в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.