Обзор важнейших событий 8 февраля 2019 года

Минск, 8 февраля. Владимир Путин посвятил часть оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России вопросам отношений с Беларусью. "Состоялся обмен мнениями по различным аспектам российско-белорусских союзных отношений в преддверии намеченного на следующую среду, 13 февраля, рабочего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным", — сообщает сайт российского президента.



Минский городской суд приговорил бывшего замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Приговор огласил судья Игорь Любовицкий. Лосицкому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Бывшего главного врача 12-й городской стоматологической поликлиники Владимира Кравчёнка, который является фигурантом того же дела, что и Лосицкий, суд приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вандализма в Куропатах 1 февраля. Как сообщила БелаПАН официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног, дело возбуждено по ч. 1 ст. 344 УК (умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности). "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", — добавила она. 1 февраля неизвестные повредили "скамью Клинтона" — гранитную плиту с памятной надписью "От народа США народу Беларуси во имя памяти". 7 февраля произошел еще один акт вандализма — "скамья Клинтона" оказалась разбита более чем на 14 фрагментов и, судя по всему, восстановлению не подлежит. По этому факту "проводятся проверочные мероприятия и принимается процессуальное решение", уточнила официальный представитель СК. "Скамья Клинтона" была установлена в январе 1994 года на месте массовых расстрелов жертв сталинских репрессий во время визита в Беларусь президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона.

Белорусу Юрию Политике, которого Украина обвиняет в шпионаже, продлен срок заключения под стражей до 6 апреля. Такое решение принял Новозаводской районный суд Чернигова, сообщил БелаПАН замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк. По его словам, это было последнее подготовительное заседание суда. 20 марта должно состояться первое заседание по рассмотрению дела по существу. Во время беседы в суде с представителями посольства Беларуси Политика, которого в Чернигов привозят из киевского СИЗО Службы безопасности Украины, никаких жалоб не передавал. "МИД и наше посольство делают все возможное для защиты прав и интересов нашего гражданина", — добавил Шупляк. Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель.

Япония намерена повысить статус дипломатического присутствия в Беларуси, сообщил временный поверенный Японии в Беларуси Хироки Токунага на пресс-конференции в Минске. "В настоящее время я нахожусь в Беларуси в статусе временного поверенного, а чрезвычайный и полномочный посол с резиденцией в Москве является по совместительству послом Японии в Беларуси, — сказал Токунага. — Но в этом году в Минск прибудет чрезвычайный и полномочный посол. Мы намерены еще больше активизировать работу посольства в новом статусе". Он отметил, что пока неизвестны точные сроки приезда нового главы посольства. Токунага также сообщил, что Александр Лукашенко приглашен на церемонию восхождения императора на престол, которая состоится 22 октября. "Для нас будет большая честь, если белорусский президент будет присутствовать", — сказал дипломат.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали генерального директора ОАО "Минский завод шестерен". Как сообщает пресс-служба МВД, руководитель был задержан 7 февраля в своем рабочем кабинете при получении взятки в 20 тысяч евро от представителя иностранной коммерческой структуры. "Незаконные действия должностного лица борцы с оргпреступностью выявили в ходе выполнения задач по противодействию коррупции при реализации государственных программ модернизации важнейших промышленных предприятий республики, — говорится в сообщении. — Незаконное вознаграждение полагалось за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование". В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2018 году указанный руководитель государственного предприятия неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию.