Перспективы политического и военно-политического сотрудничества Беларуси и Латвии обсуждены на встрече в белорусском МИД

Минск, 8 февраля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился 8 февраля в Минске с руководителем дирекции политики безопасности и международных организаций МИД Латвии Эдгарсом Скуйей.

Встреча состоялась накануне четвертого раунда ежегодных белорусско-латвийских межмидовских консультаций по вопросам международной и региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и европейской безопасности, обсудили перспективы взаимодействия Беларуси и Латвии в сферах политического и военно-политического сотрудничества.

"Стороны позитивно оценили динамику развития двустороннего диалога, подчеркнули важность обеспечения регулярного характера и содержательности консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Латвии в целях укрепления доверия между двумя странами, а также безопасности в европейском регионе", — говорится в сообщении.