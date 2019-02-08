Румас: Цели правительства Италии во многом созвучны с тем, над чем работает белорусское правительство

Минск, 8 февраля. Цели правительства Италии во многом созвучны с тем, над чем работает белорусское правительство, заявил премьер-министр Сергей Румас по завершении рабочего визита в эту европейскую страну на текущей неделе.

Коалиционное правительство в Италии сформировано примерно восемь месяцев назад. "Большое внимание уделяется внутренней повестке дня, новое правительство очень внимательно смотрит на ситуацию с рабочими местами, социальной защитой работников — это как раз те направления, которыми занимается и белорусское правительство", — приводит слова Румаса пресс-служба белорусского правительства.

В Риме он встретился с заместителем председателя Совета министров Италии, министром экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо. За последние 10 лет это первая встреча на уровне руководства правительств Беларуси и Италии.

"Мы обсуждали не только итоги совместного торгово-экономического сотрудничества, которое демонстрирует на протяжении нескольких лет устойчивый рост, но и переход к инвестиционному сотрудничеству. В Беларуси успешно работают около 260 итальянских компаний. Для них выделен целый промышленный округ в свободной экономической зоне "Брест". Там присутствует немного компаний, но на это есть ряд объективных причин. Мы вчера обсуждали, как можно привлечь туда новый итальянский капитал, какие производства можно перенести",— сказал Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что для работы итальянского бизнеса созданы хорошие условия как в свободных экономических зонах, так и в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Италия традиционно входит в число важных торговых партнеров Беларуси. Товарооборот между странами в 2018 году вырос по сравнению с 2017-м на 15,2% до 912,7 млн долларов. Наибольшую долю в белорусском экспорте заняли калийные удобрения, металлопродукция, мебель, лесоматериалы.