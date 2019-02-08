08.02.2019 08:49 Фото
"Скамья Клинтона" в Куропатах полностью разрушена
Неизвестные полностью разрушили мемориальную "скамью Клинтона" в урочище Куропаты под Минском.
Неизвестные полностью разрушили мемориальную "скамью Клинтона" в урочище Куропаты под Минском.
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