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Дата распечатки: 08.02.2019 09:56
 
08.02.2019 08:49 Фото

"Скамья Клинтона" в Куропатах полностью разрушена

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Неизвестные полностью разрушили мемориальную "скамью Клинтона" в урочище Куропаты под Минском.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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