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Дата распечатки: 09.02.2019 13:28
 
09.02.2019 12:10 Общество, Спорт

Команда Лукашенко победила в эстафетной гонке соревнований "Минская лыжня — 2019"

Минск, 9 февраля. Команда Александра Лукашенко победила 9 февраля в эстафетной гонке соревнований "Минская лыжня — 2019", сообщили в эфире новостей телеканала "Беларусь 1".

В этом году впервые "Минская лыжня" проходит в виде биатлонной эстафетной гонки, на трассе также оборудовано стрельбище. Состязания организованы на лыжероллерной трассе в столичном микрорайоне Веснянка.

В эстафете 4х3 километра, которая началась в 11 часов, принимали участие команда главы государства, Администрации президента, Управления делами президента, Совмина, облисполкома, Конституционного и Верховного судов, Национального олимпийского комитета, парламента. Всего в Минской лыжне принимает участие около 20 команд.

За команду президента вместе с Александром Лукашенко бежали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, а также младший сын главы государства Николай и личный врач президента Светлана Коношенко.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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