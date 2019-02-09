Минск, 9 февраля. 9 февраля умер экс-кандидат в президенты Беларуси Семен Домаш. Об этом БелаПАН сообщил политик Александр Милинкевич.

По предварительной информации, Семен Домаш скончался утром в Гродно за рулем своего автомобиля в результате остановки сердца. Ему было 69 лет.

По сведениям Милинкевича, прощание с Домашем пройдет в понедельник, 11 февраля, в Гродно.

Семен Домаш родился 2 января 1950 года в деревне Тумаши Ляховичского района Брестской области. Окончил Бобруйский автотракторный техникум (1969), Высшую партийную школу (1981), Белорусский государственный институт народного хозяйства (1989), экономист.

Прошел трудовой путь от механика по ремонту автомобилей до директора автокомбината № 1 Гродно. С 1982 года перешел на партийную работу, занимал ряд руководящих должностей (курировал промышленность, транспорт, строительство и другие отрасли народного хозяйства). С 1987 года занимал руководящие посты в структурах власти в Гродно и области.

В 1993 году был избран председателем Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов.

В 1990—1996 годах — депутат Верховного совета, курировал работу постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, осуществлял связь с местными органами самоуправления и белорусской диаспорой.

В ходе ноябрьского референдума 1996 года открыто выступил против политики Александра Лукашенко, а в ноябре 1996 года вместе с 70 депутатами Верховного совета подписал заявление об импичменте президенту. Единственный региональный лидер, открыто перешедший в оппозицию. После поражения оппозиции в ноябре 1996 года вернулся в Гродно.

Семен Домаш был одним из кандидатов от оппозиции на президентских выборах в Беларуси в 2001 году. За несколько дней до голосования снял свою кандидатуру в пользу Владимира Гончарика.

Впоследствии в политической деятельности не участвовал, некоторое время был руководителем РУП "Гродненское производственное кожевенное объединение".